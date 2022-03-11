Коли Лукашенко може атакувати Україну: стала відома можлива дата і час

Коли Лукашенко може атакувати Україну: стала відома можлива дата і час

Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.

За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21.00.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як стало відомо, після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.

"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що після свідомої провокації з боку РФ, яка завдала авіадуадарів по території Білорусі, війська РБ пішли до українського кордону. Політик звернувся до громадян Білорусі з проханням не піддаватися провокаціям з боку РФ і не дозволити втягнути себе у війну.

ТСН.ua

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