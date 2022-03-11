З'явилося відео викрадення російськими окупантами мера Мелітополя

Викрали мера посеред білого дня у п'ятницю, 11 березня.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував відео, яке підтверджує викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

Відеозапис Тимошенко розмістив на своїй сторінці у Telegram.

"Відео підтвердження викрадення окупантами мера міста Мелітополь", - підписав відео.

На кадрах видно, як посеред білого дня до очільника міста, який стоїть поблизу площі, підходять озброєні російські військові, беруть попід руки та ведуть у невідомому напрямку. Група осіб загарбників складала приблизно 10 росіян. В цей час люди просто стояли і дивилися, як мера ведуть у невідоме місце. Наразі більше деталей немає.

Нагадаємо, 11 березня приблизно о 15-16 годині викрали мера Мелітополя. Про це повідомляли заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За даними МВС, ймовірною причиною викрадення може бути відмова від співпраці з ворогом.

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