Появилось видео похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя

Похитили мэра посреди бела дня в пятницу, 11 марта.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео, подтверждающее похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Видеозапись Тимошенко разместила на своей странице в Telegram.

"Видео подтверждение угона оккупантами мэра города Мелитополь", — подписал видео.

На кадрах видно, как посреди бела дня к главе города, стоящему близ площади, подходят вооруженные российские военные, берут под руки и ведут в неизвестном направлении. Группа лиц захватчиков составляла около 10 россиян. В это время люди просто стояли и смотрели, как мэра уводят в неизвестное место. Пока больше деталей нет.

Напомним, 11 марта примерно в 15-16 часов похитили мэра Мелитополя. Об этом сообщали заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По данным МВД, вероятной причиной угона может быть отказ от сотрудничества с врагом.

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