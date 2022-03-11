Появилось видео похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя

Похитили мэра посреди бела дня в пятницу, 11 марта.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео, подтверждающее похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Видеозапись Тимошенко разместила на своей странице в Telegram.
"Видео подтверждение угона оккупантами мэра города Мелитополь", — подписал видео.
На кадрах видно, как посреди бела дня к главе города, стоящему близ площади, подходят вооруженные российские военные, берут под руки и ведут в неизвестном направлении. Группа лиц захватчиков составляла около 10 россиян. В это время люди просто стояли и смотрели, как мэра уводят в неизвестное место. Пока больше деталей нет.
Напомним, 11 марта примерно в 15-16 часов похитили мэра Мелитополя. Об этом сообщали заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По данным МВД, вероятной причиной угона может быть отказ от сотрудничества с врагом.
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