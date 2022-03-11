Байден назвал провалы Путина в войне против Украины

Американский народ объединен, мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины, сказал Байден.

Президент США Джо Байден назвал провалы Путина в Украине и подчеркнул, что эта война никогда не станет победной для страны-агрессора.

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Об этом Джо Байден сказал 11 марта во время обращения.

"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился. Он хотел разделить американскую демократию с точки зрения наших позиций – он провалился. Мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины", – сказал Байден.

Президент США сообщил, что сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорил ему, как и всякий раз, когда мы говорили, что Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины, и что они мужественно борются за защиту своей страны", – заявил президент США.

Напомним, президент США Джо Байден во время своего обращения 11 марта подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин является агрессором, и он должен за это заплатить.

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