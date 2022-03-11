Військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій - Міноборони

Мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження.

Колишні військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій на захист України у боротьбі проти російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

За її словами, мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження. Держава має мобілізаційний план.

Сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Робота, хоч і з певними ускладненнями, рухається за визначеним алгоритмом.

"Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей. Це відповідь на запитання: у чому необхідність мобілізації представників здавалось би зовсім "мирних" спеціальностей", - зазначила вона.

Нагадаємо, українські військкомати замінять територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

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