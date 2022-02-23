В Україні військкомати замінять на "Мілітарі-ЦНАПи"

Нові центри мають покращити процес військового обліку.
Українські військкомати замінять територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив положення таких центрів.
"Військкомати будуть замінені територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Ми фактично говоримо про "Мілітарі-ЦНАП", - повідомив прем’єр.
За словами Шмигаля, такі центри дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.
У нових терцентрах буде повноцінно розгорнута система «Оберіг» – реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Нагадаємо, з 23 лютого в Україні розпочинається призов резервістів на військову службу. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років.
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