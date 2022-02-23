“Нас не лякають російські “страшилки” - голова Держприкордонслужби

На кордоні з Росією, в зоні проведення ООС, та на рубежах з Білоруссю зафіксовано проведення ворожих психологічних операцій.

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко заявив, що у випадку російської агресії буде зустрічати ворога разом із бойовими побратимами на передовій і запевнив, що прикордонники не реагують на спроби психологічного впливу з боку російських спецслужб.

Про це йдеться в опублікованому зверненні на офіційній сторінці ДПСУ.

Керівник прикордонного відомства зауважив, що як офіцер-прикордонник на собі відчув підступність Росії під час агресії у 2014 році в Луганській області, і запевнив у готовності до спротиву.

“Моє місце завжди буде поряд з підлеглими, побратимами на передовій”, - заявив він.

Сергій Дейнеко також наголосив, що серед особового складу Державної прикордонної служби чимало ветеранів, які давали відсіч ворогу у Луганську та Маринівці, стояли на його шляху у Новоазовську, Красній Талівці, Фащівці, Ізвариному, перебували під постійними ворожими обстрілами під Зеленопіллям та Довжанським.

“Нас не лякають російські “страшилки” та будь-які методи інформаційно-психологічного впливу, які військовослужбовці почали фіксувати на кордоні з Росією, в зоні проведення ООС, а віднедавна і на ділянці з Білоруссю”, - наголосив він.

Нагадаємо, Росія вдалася до залякування наших бійців на сході країни. Військовослужбовцям почали надходити на телефони смс-повідомлення.

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