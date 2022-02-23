Регіна Тодоренко, яка живе у Росії, прокоментувала події в Україні

Регіна Тодоренко, яка живе у Росії, прокоментувала події в Україні

Артистка сподівається, що буде мир.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко вирішила теж висловити свою думку щодо подій між Україною та Росією.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила фотографію, на якій позує з родиною – чоловіком, російським співаком Владом Топаловим та їхнім спільним сином Михайлом. При чому зі свого боку Регіна розмістила стікер у вигляді прапора України, з боку чоловіка – російського прапора, а у руках їхнього сина – емоджі прапорів обох країн.

"Господи, нехай наші діти живуть у мирний час, у мирному суспільстві, повному кохання та взаєморозуміння!UARU" – підписала світлину Регіна.

Разом з тим артистка вимкнула під постом можливість коментувати його. Певно, щоб уникнути хвилі негативних коментарів.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко родом з Одеси, але переїхала до Росії, де живе і працює, слідом за своїм чоловіком Владом Топаловим.

До речі, Влад Топалов занесений до бази сайту "Миротворець" за "неодноразове незаконне перетинання державного кордону України" та "участь у пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму".

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