Російські війська в Україні не є "миротворчими" — генеральний секретар ООН

Російські війська в Україні не є "миротворчими" — генеральний секретар ООН

За словами генсека ООН, коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що російські військові, розміщені на території Донецької та Луганської областей України, не є миротворцями.

Про це Гуттериш сказав у промові перед журналістами, йдеться на сайті Організації об'єднаних націй.

За словами генсека ООН, наразі концепція миротворчості дуже спотворена.

Гутерриш наголосив, що пишається досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, аби захистити цивільне населення. Проте в ситуації з Росією війська на Українській території аж ніяк не є миротворчими.

"Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони – зовсім не миротворці", — наголосив генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, нові супутникові знімки, оприлюднені Maxar Technologies, показують, що понад 100 одиниць військової техніки і десятки військових наметів з’явились на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.

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