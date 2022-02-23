Нацполіція готова до диверсійних атак на енергетичні об'єкти

Нацполіція готова до диверсійних атак на енергетичні об'єкти

Поліція охоронятиме об'єкти критичної інфраструктури.

Починаючи з 23 лютого Національна поліція України візьме під охорону об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, енергетичні об'єкти.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

За його словами, це пов'язано з роботою енергосистеми України в ізольованому режимі.

"Ми зараз звертаємо увагу на об’єкти критичної інфраструктури. Більше 100 об'єктів енергетичної інфраструктури будемо брати під охорону. Частину об'єктів вже взяли під охорону", – заявив Фацевич.

Він наголосив, що Нацполіція буде готова до диверсійних, або інших атак на ці об'єкти.

Нагадаємо, Україна призупинила імпорт та експорт електроенергії в рамках підготовки до роботи окремо від енергосистем Росії та Білорусі.

Нацполіція подовжила посилений режим служби до 26 лютого, зокрема, посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.