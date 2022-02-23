У Харківській області посилили безпеку через агресію РФ

У регіоні збільшена кількість нарядів у районах та патрулювання.

У Харківській області працюють над посиленням заходів безпеки через агресію Російської Федерації щодо України.

Про це під час наради в обладміністрації повідомив начальник обласного управління СБУ Роман Дудін, пише "Суспільне".

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"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру) працює злагоджено. Фактично кожного дня з’являються нові бригади. Якщо ще минулої наради у нас було лише три бригади, то сьогодні їх сім. Не залишили без уваги присутність тут третього полку спеціального призначення, який проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську й інших містах. Дуже сильно посилилася складова протиповітряної оборони", — сказав Дудін.

"На сьогодні фактично повністю сформоване військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів, комплекс всіх заходів, які військові мають зробити. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки. На сьогодні сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових і той штаб, ті 17 тисяч, про які казав, залишаються на саме місто Харків для наведення порядку", — сказав начальник обласного управління СБУ.

Зі слів представника Нацполіції В'ячеслава Давиденка, працівники, які були у відпустках, повернуті на роботу, збільшена кількість нарядів у районах та патрулювання.

"Посилили охорону об'єктів енергозабезпечення. Наряди поліції наближені до об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Силами поліції організовано охорону культових споруд, приміщень консульств та інших представництв іноземних держав з метою запобігання провокаціям", — додав Давиденко.

Росія заявляє претензії на усю територію Донецької та Луганської областей України | Новини світу

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

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