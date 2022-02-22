Президент Фінляндії боїться за долю АЕС через агресію РФ в Україні

Президент Фінляндії боїться за долю АЕС через агресію РФ в Україні

Обстановка в Україні поставила під загрозу будівництво АЕС у Фінляндії.

Дії Росії в Україні вплинуть на оцінку безпеки спільного фінсько-російського проекту атомної електростанції Hanhikivi1на північному заході Фінляндії.

Про це у вівторок заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, передає Financial Post.

Він відмовився коментувати ймовірний результат оцінки і додав, що уряд Фінляндії прийме остаточне рішення про надання дозволу на будівництво.

АЕС є спільним проектом консорціуму фінських комунальних підприємств та дочірньої російської державної компанії "Росатом".

Атомна енергетична компанія Fennovoima на 66% належить фінській Voimaosakeyhtiö SF, решта - 34%, належить RAOS Voima Oy, фінській дочці російського "Росатома".

Якщо Росія нападе на Україну, "Росатом", швидше за все, потрапить під санкції.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав документ про визнання "незалежності" "ЛДНР".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час виступу у парламенті у вівторок, 22 лютого, оголосив про перші санкції проти Росії.

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