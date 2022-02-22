200 тисяч військ зосередились біля кордонів України і готові атакувати - Джонсон

200 тисяч військ зосередились біля кордонів України і готові атакувати - Джонсон

Політик наголосив, що 45 млн людей можуть стати жертвою агресії Росії.

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що біля кордонів України наразі перебуває 200 тисяч російських солдатів. Це може свідчити про те, що РФ збирається продовжити вторгнення.

Про це він сказав під час виступу в парламенті.

Джонсон переконаний, що президент країни-агресорки Володимир Путін прагне продовжити військову агресію проти України, тому зосереджує сотні своїх військ біля кордонів України.

"Це черговий етап плану Путіна. Це захоплення сходу України. Майже 200 тисяч військ зосередились біля кордонів України і готові атакувати. Якщо станеться найгірше, то європейський народ з 45 млн людей стане жертвою агресії", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, під час виступу у парламенті Борис Джонсон заявив, що Британія та сюзники вводитимуть санкції щодо Росії, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб.

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