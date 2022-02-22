Путін розповів, чи розширюватиме РФ до кордонів Російської імперії

Путін цинічно заявив, що після розпаду СРСР Москва нібито "визнала нові геополітичні реалії".

Президент країни-агресорки Володимир Путін запевнив, що не розширюватиме територію РФ до кордонів Російської імперії.

Про це Путін заявив на зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого.

"Ми бачимо спекуляції на цю тему (визнання Росією так званих "ЛДНР". — Ред.), на тему про те, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності", — сказав глава держави-агресорки. .

Путін цинічно заявив, що після розпаду СРСР Москва нібито "визнала нові геополітичні реалії і активно працює над зміцненням взаємодії з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".

Раніше Володимир Зеленський пояснив, за яких умов в Україні можуть запровадити військовий стан.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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