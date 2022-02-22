Путин рассказал, будет ли расширять РФ до границ Российской империи

Путин рассказал, будет ли расширять РФ до границ Российской империи

Путин цинично заявил, что после распада СССР Москва якобы "признала все новые геополитические реалии".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заверил, что не будет расширять территорию РФ до границ Российской империи.

Об этом Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля.

"Мы видим спекуляции на эту тему (признания Россией так называемых "ЛДНР". — Ред.), на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал глава страны-агрессора.

Путин цинично заявил, что после распада СССР Москва якобы "признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве".

Ранее Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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