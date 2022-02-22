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Путин рассказал, будет ли расширять РФ до границ Российской империи

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Путин рассказал, будет ли расширять РФ до границ Российской империи

Путин цинично заявил, что после распада СССР Москва якобы "признала все новые геополитические реалии".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заверил, что не будет расширять территорию РФ до границ Российской империи.

Об этом Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля.

"Мы видим спекуляции на эту тему (признания Россией так называемых "ЛДНР". — Ред.), на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал глава страны-агрессора.

Путин цинично заявил, что после распада СССР Москва якобы "признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве".

Ранее Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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