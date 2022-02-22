Джонсон объявил первые санкции против России

Британия вводит санкции против 5 банков, в частности "Промсвязьбанка", "Россия банка".

Британия и сюзники будут вводить санкции в отношении России, касающиеся бизнеса и физических лиц.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте во вторник, 22 февраля.

По словам Джонсона, введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается к вторжению.

"Россия отрицает Украину как страну и признает ее существование как смертельную угрозу для целостности своей страны. Это повод для их вторжения", — резюмировал британский премьер-министр Джонсон.

Так, Британия вводит санкции против 5 банков:

Банк "Россия"

"Индустриальный Сбербанк"

"Генбанк"

Промсвязьбанк

Банк "Черное море".

Также санкции вводятся против предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга.

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"Мы запретим любую деятельность с ними. Это первый "транш", первая фаза того, что мы подготовили. Я уверен, что подобные санкции будут вводиться США, Европейским союзом, если ситуация будет развиваться", — отметил он.

Напомним:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель осудили признание Россией независимости "ЛДНР". В обнародованном официальном заявлении также определен первый пакет санкций в отношении России, ее экономики и тех, кто принимал соответствующие решения.

В свою очередь 22 февраля Германия первой ввела санкции против России после признания ею псевдореспублик "ЛДНР". Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".