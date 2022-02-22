"Германия отменяет сертификацию "Северного потока-2", – Шольц

По словам канцлера, Федеральное министерство экономики переоценит поставки.

После признания Россией террористических группировок "ЛДНР" сертификация российского газопровода "Северный поток-2" будет остановлена.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Handelsblatt.

Во время пресс-конференции во вторник, 22 февраля, Шольц назвал признание "независимости" группировок "ЛДНР" серьезным нарушением международного права и осудил решение президента РФ Владимира Путина.

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"Сегодня я попросил Федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA – Ред. ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода". Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", – сказал канцлер ФРГ.

По его словам, своими действиями на востоке Украины Путин нарушает не только Минские договоренности, но и Устав ООН, предусматривающий сохранение территориальной целостности и суверенитета государств.

Шольц заявил, что на этом этапе, несмотря на санкции, также важно не допустить дальнейшей эскалации.

Напомним:

В ходе брифинга с эстонским лидером Аларом Карисом президент Владимир Зеленский призвал к принятию санкций "за очередной акт агрессии против Украины". По его словам, речь идет о полной остановке российского газопровода "Северный поток-2".

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