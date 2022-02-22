Рубль стал самой волатильной валютой в мире после авантюры Путина на Донбассе

Рубль стал самой волатильной валютой в мире после авантюры Путина на Донбассе

Индексы бирж продолжают падение.

Рубль вышел на первое место по волатильности в мире.

Как сообщает РБК со ссылкой данные биржевого терминала Bloomberg, уровень волатильности составлял 33,97%.

«Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал отметку 79 руб., а в моменте — даже 80 руб. На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%. Тогда курс рубля обваливался с 60–65 за доллар до 80 руб», - пишет издание.

Отметим также, что Мосбиржа открылась с падения индексов.

При этом цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрировали негативную динамику в пределах 9,5%.

Подешевели акции "Магнита" (-9,5%), "Газпрома" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнефтегаза" (-7,4%), "Татнефти" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норникеля" (-6,7%), "Московской биржи" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Сбербанка (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "РусГидро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Полюса" (-3,5%), "Северстали" (-3,4%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и " Сбербанка (-4,3%), расписки TCS Group Holding (-4%) и OZON (-2,7%).