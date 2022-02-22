Казахстан не признает решение Путина о независимости ОРДЛО

Казахстан не признает решение Путина о независимости ОРДЛО

Власти республики готовятся объявить о решении в ближайшее время.

Казахстан не собирается признавать так называемую независимость ОРДЛО.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, пишет Tengrinews.

Он объявил, что официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается и будет принята официальная позиция страны в ближайшее время.

«Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном "Донецкой" и "Луганской Народных Республик" не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, и поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению (конфликта. - Прим.)", - отметил глава МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что президент Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал решение российского президента Владимира Путина признать независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, пишет Teletica. Он убежден, что введение официально войск РФ на территорию оккупированного Донбасса не является вторжением.