Казахстан не визнає рішення Путіна щодо незалежності ОРДЛО

Влада республіки готується оголосити про рішення найближчим часом.

Казахстан не має наміру визнавати так звану незалежність ОРДЛО.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Мухтар Тлеуберді, пише Tengrinews.

Він оголосив, що офіційна позиція Казахстану зараз розробляється і буде ухвалено офіційну позицію країни найближчим часом.

«Але має запевнити: питання про визнання Казахстаном "Донецької" та "Луганської Народної Республіки" не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН. Зрозуміло, що ситуація зараз погіршується, напруга зростає, і тому Казахстан готовий і закликає все міжнародне співтовариство до застосування дипломатичних зусиль щодо вирішення (конфлікту)", - зазначив глава МЗС Казахстану.

Раніше повідомлялося, що президент Нікарагуа Даніель Ортега привітав рішення російського президента Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Луганської та Донецької областей, пише Teletica. Він переконаний, що офіційно введення військ РФ на територію окупованого Донбасу не є вторгненням.