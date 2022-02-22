Індекс Мосбіржі відкрився падінням: топові компанії втрачають до 10%

Лідерами з падіння є акції "Магніту", "Газпрому" та МТС.

Індекс МосБіржі від моменту відкриття торгів знизився на 5,44%, і динаміка негативна. Як пише Інтерфакс-Росія, основна причина падіння — «геополітична напруженість і зростання санкційних ризиків».

При цьому, ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" демонструють негативну динаміку в межах 9,5%.

Подешевшали акції "Магніта" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнафти" (-7 ,2%), "Інтер РАТ" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норнікеля" (-6,7%), "Московської біржі" (-6,5%) ), "ММК" (-6,1%), Ощадбанку (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛу" (-5,2%), "РусГідро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3, 6%), "Полюси" (-3,5%), "Сєвєрсталі" (-3,4%), "Аерофлоту" (-2,6%), "НОВАТЕКу" (-2,5%), "префи "Сургутнафтогаза" (-1,9%) та "Сбербанку (-4,3%), розписки TCS Group Holding (-4%) та OZON (-2,7%).

Здорожчали акції "Роснефті" (+2,9%) через подорожчання нафти.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР". У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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