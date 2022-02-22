Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР" через "загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США"

Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР" через "загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США"

Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомили у Білому домі.

"Російська Федерація нібито визнала "ДНР" та "ЛНР" в Україні, що суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в документі.

Що передбачають запроваджені Джо Байденом санкції проти "ДНР" та "ЛНР":

Заборонені інвестиції до "ЛДНР".

Заборонений імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" до США.

Заборонений експорт, реекспорт, продаж або постачання будь-яких товарів, послуг або технологій до "ЛДНР".

Заборонене будь-яке схвалення, фінансування, сприяння чи гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР".

На території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Пов'язаним із "ЛДНР" особам заборонений в'їзд до США.

Байден надіслав листи спікеру Палати представників та голові Сенату США про підписаний ним указ щодо санкцій проти "ЛДНР".

Раніше президент України мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Той запевнив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, запроваджуватимуть санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ДНР" та "ЛНР".

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