Україна не визнає "незалежність" "ЛДНР" - Данілов

Триває засідання РНБО.

Україна офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

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"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента України Володимира Зеленського.

Тим часом європейські країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР". США заявили про запровадження санкцій. Нині скрізь тривають наради, переговори.

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

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