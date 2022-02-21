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Україна не визнає "незалежність" "ЛДНР" - Данілов

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Україна не визнає "незалежність" "ЛДНР" - Данілов

Право на владу

Триває засідання РНБО.

Україна офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента України Володимира Зеленського.

Тим часом європейські країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР". США заявили про запровадження санкцій. Нині скрізь тривають наради, переговори.

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