Путін доручив ввести російські війська до ОРДЛО

Так Путін "підтримуватиме мир".

Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в указах Путіна.

Як зазначається, Путін у своїх указах про визнання "ЛДНР" доручив Міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.

В указах про визнання "ЛДНР" йдеться, що РФ вводить свої війська в ОРДЛО відповідно звернень ватажків фейкових "ЛДНР".

"У зв'язку зі зверненням голови "Донецької народної республіки" Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Донецької народної республіки" функцій щодо підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru

Фото: http://publication.pravo.gov.ru

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".

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