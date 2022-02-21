Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР"

Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР"

Спочатку Путін формально запитав думки членів Радбезу Росії, які одноголосно підтримали це рішення.

Президент країни-агесорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це Путін заявив у відеозверненні ввечері 21 лютого, за підсумками розширеного засідання Ради безпеки РФ.

У прямому ефірі Путін підписав відповідні договори про дружбу, співпрацю та допомогу між РФ та "ЛДНР". За сусідніми столами сиділи ватажки "ДНР" та "ЛНР" Пушилін і Пасічник.

У своїй промові Путін "переписав" історію України. Заявив, що Україну, мовляв, створив Ленін. Можливий вступ України до НАТО він назвав прямою загрозою Росії. Сказав, що Україна нібито планує створити власну ядерну зброю та має всі необхідні для цього елементи.

Перед цим Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про готовність підписати указ про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, 21 лютого Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ. Головною темою, яку обговорювали учасники цього зібрання, стало загострення на Донбасі та можливість визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Зокрема, за визнання псевдореспублік висловилася голова Ради Фелерації Федеральних Зборів Росії Валентина Матвієнко — уродженка України.

Своєю чергою заступник голови Ради Безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв нагадав, що 2008 року, після агресії в Грузії, він ухвалив незаконне рішення про визнання самопроголошених "Абхазії" та Південної Осетії". Медведєв заявив, що, зважаючи на свій "успішний досвід", може рекомендувати Путіну зробити аналогічний крок щодо так званих "ДНР" та "ЛНР".