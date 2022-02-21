"Слуга народу" через скандали хоче виключити з партії двох нардепів

Остаточне рішення мають ухвалити народні депутати Верховної Ради.

Фракція "Слуга Народу" під час засідання вирішила виключити двох народних депутатів зі свого складу. Йдеться про Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних, проти яких відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомляє речниця партії "Слуг Народу" Юлія Палійчук, посилаючись на заяву очільника фракції Давида Арахамію.

"Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних", - написала вона.

Нагадаємо, минулого місяця депутата Сергія Кузьміних викрили на хабарі в понад пів мільйона гривень. За ці гроші він мав сприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

Другий народний депутат підозрюється в скоєнні аварії, яку він вчинив у серпні 2021 року. В аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, але відмовився проходити тест на алклоголь. Відео аварії з'явилося не відразу, а згодом. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб покинути місце ДТП. Він також обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Однак у ДБР поліцейські не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП.

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