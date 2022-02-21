Путін заявив, що в Україні немає "стійкої державності"

Путін заявив, що в Україні немає "стійкої державності"

Путін заявив, що нібито "радикали" нав'язували свої ідеї українській владі, яка була "уражена вірусом націоналізму".

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що в Україні "немає стійкої державності".

Про цей він 21 лютого сказав під час свого звернення до росіян.

Путін заявив, що нібито "радикали" нав'язували свої ідеї українській владі, яка була "уражена вірусом націоналізму".

"Влада підміняла істинні культурні економічні, соціальні інтереси народу, реальний суверенітет народу різними спекуляціями на національному ґрунті та внутрішню етнографічну атрибутику. Стійкої державності в Україні так і не склалось", - сказав президент країни-агресорки.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін і РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація".

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