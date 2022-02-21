Вкотре російський президент говорив про недопущення розширення НАТО.

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" проігнорували.

Про цей він 21 лютого сказав під час свого звернення.

"Російські пропозиції мають три ключові пункти: недопущення подальшого розширення НАТО, відмова від розміщення Альянсу ударних систем озброєння біля російських кордонів і це повернення військового потенціалу в Європі до стану 1997 року, коли було підписано ключовий акт Росія-НАТО. Якраз ці наші принципові пропозиції проігнорували", - заявив очільник Кремля.

Після цього Путін заявив про визнання "ЛДНР" і у прямому ефірі він підписав відповідні договори про дружбу, співпрацю та допомогу між РФ та фейковими республіками. За сусідніми столами сиділи ватажки "ДНР" та "ЛНР" Пушилін і Пасічник.

У своїй промові Путін "переписав" історію України. Заявив, що Україну, мовляв, створив Ленін. Можливий вступ України до НАТО він назвав прямою загрозою Росії. Сказав, що Україна нібито планує створити власну ядерну зброю та має всі необхідні для цього елементи.

Перед цим Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про готовність підписати указ про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, 21 лютого Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ. Головною темою, яку обговорювали учасники цього зібрання, стало загострення на Донбасі та можливість визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

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