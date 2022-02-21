Візит Кулеби до Вашингтона: якої допомоги можна сподіватися від США

Візит Кулеби до Вашингтона: якої допомоги можна сподіватися від США

Очільник МЗС України говоритиме, зокрема, про посилення антиросійських санкцій та їх запровадження, не чекаючи безпосереднього нападу.

Україна офіційно звернулася за консультаціями до держав-членів Ради Безпеки ООН відповідно до Будапештського меморандуму. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у понеділок, 21 лютого, відбув з візитом до Сполучених Штатів. Ці консультації стосуватимуться практичних кроків гарантування безпеки України. Тим часом, стало відомо, що зустріч Байдена з Путіним можлива, але тільки в тому разі, якщо Росія не піде в наступ на Україну.

Про це йдеться у прямому включенні із США в сюжеті ТСН.19:30.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба уже вилетів до Вашингтона. Завтра, 22 лютого, він буде зустрічатися із держсекретарем США Ентоні Блінкеним. У середу - виступатиме на Генасамблеї ООН.

У мікроблозі в Twitter міністр написав, що вже направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації задля невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

Це не єдина тема, яку очільник зовнішньополітичного відомства України підніматиме в Сполучених Штатах. За словами пані посла України в США Оксани Маркарової, Україна говоритиме також про посилення антиросійських санкцій та їх запровадження, не чекаючи безпосереднього нападу. Буде розглянуто низку безпекових питань.

“Зі Сполученими Штатами ми продовжуємо дуже активну роботу як щодо додаткового озброєння, фінансів, які потрібні Україні для стійкості, так і щодо санкцій, які дуже жорсткі проти Росії. Присутній також і дипломатичний трек”, - повідомила Маркарова.

Напередодні у Вашингтоні, відбувся велелюдний мітинг на підтримку України. Сюди прийшли на лише українці, які живуть у Сполучених Штатах та їхні друзі, але й колишні американські посли в Україні, дипломати західних країн, щоб висловити свою солідарність з Україною і відданість цінностям цивілізованого світу, на які зазіхає Росія.

Тим часом з’явилася перспектива того, що президенти Байден та Путін можуть зустрітися в Європі. Посередником, який домовлявся про таку можливість, став президент Франції Макрон. Напередодні увечері він говорив по телефону спочатку із Путіним, потім телефонував Байдену і знов - Путіну.

У Білому домі вважають таку зустріч можливою, але вже наступного тижня, оскільки цього четверга, 24 лютого, у Женеві повинні зустрітися держсекретар Блінкен і російський міністр Лавров.

Штати погоджуються на будь-яку зустріч найвищого рівня із одним-єдиним застереженням Росія до того часу не повинна здійснити напад на Україну. Однак, те що у Вашингтоні спостерігають на українських кордонах вкладається в рамки того, що Росія вже остаточно обрала рішення напасти.

“Ми готові до продовження дипломатії, включно з найвищим рівнем, щоб спробувати розв‘язати цю ситуацію мирним шляхом. Але ми так само готові та об’єднані як Захід, щоб вжити швидких та потужних кроків, якщо Росія вибере напад. Напередодні президент Байден отримав звіт щодо подробиць цих заходів, якщо Росія здійснить вторгнення у найближчі години чи дні”, - зауважив радник президента США Джейк Салліван.

Єлисейський палац після учорашніх телефонних розмов також повідомив про можливу зустріч на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає оптимальною зустріч у форматі 5 постійних членів Радбезу ООН, куди входять США, Росія, Британія, Франція та Китай плюс Україна, Німеччина, Туреччина.

Російський міністр закордонних справ Лавров теж коментував таку пропозицію, але не дуже оптимістично, зауваживши про необхідність подумати про результати. "Якщо нам наперед покажуть результати, яких ми можемо досягти, то ми подумаємо", - сказав він.

Україна офіційно звернулася за консультаціями до держав-членів Ради Безпеки ООН | Новини світу

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