Визит Кулебы в Вашингтон: на какую помощь можно надеяться от США

Визит Кулебы в Вашингтон: на какую помощь можно надеяться от США

Глава МИД Украины будет говорить, в частности, об усилении антироссийских санкций и их введении, не дожидаясь непосредственного нападения.

Украина официально обратилась за консультациями к государствам-членам Совета Безопасности ООН в соответствии с Будапештским меморандумом. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отбывший в понедельник, 21 февраля, с визитом в Соединенные Штаты. Эти консультации будут касаться практических шагов по обеспечению безопасности Украины. Между тем стало известно, что встреча Байдена с Путиным возможна, но только в том случае, если Россия не пойдет в наступление на Украину.

Об этом говорится в прямом включении из США в сюжете ТСН.19:30.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже вылетел в Вашингтон. Завтра, 22 февраля, он будет встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В среду будет выступать на Генассамблее ООН.

В микроблоге в Twitter министр написал, что уже направил официальный запрос на основании ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации для неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов по обеспечению безопасности Украины.

Это не единственная тема, которую глава внешнеполитического ведомства Украины будет поднимать в Соединенных Штатах. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Украина будет говорить также об усилении антироссийских санкций и их введении, не дожидаясь непосредственного нападения. Будет рассмотрен ряд вопросов безопасности.

"С Соединенными Штатами мы продолжаем очень активную работу как по дополнительному вооружению, финансам, которые нужны Украине для устойчивости, так и санкциям, которые очень жесткие против России. Присутствует также и дипломатический трек”, — сообщила Маркарова.

Накануне в Вашингтоне состоялся многолюдный митинг в поддержку Украины. Сюда пришли не только украинцы, живущие в Соединенных Штатах и их друзья, но и бывшие американские послы в Украине, дипломаты западных стран, чтобы выразить свою солидарность с Украиной и преданность ценностям цивилизованного мира, на которые посягает Россия.

Между тем, появилась перспектива того, что президенты Байден и Путин могут встретиться в Европе. Посредником, договаривающимся о такой возможности, стал президент Франции Макрон. Накануне вечером он говорил по телефону сначала с Путиным, затем звонил по телефону Байдену и снова — Путину.

В Белом доме считают такую встречу возможной, но уже на следующей неделе, поскольку в этот четверг, 24 февраля, в Женеве должны встретиться госсекретарь Блинкен и российский министр Лавров.

Штаты соглашаются на любую встречу самого высокого уровня с одной единственной оговоркой - Россия до тех пор не должна совершить нападение на Украину. Однако то, что в Вашингтоне наблюдают на украинских границах, укладывается в рамки того, что Россия уже окончательно приняла решение напасть.

"Мы готовы к продолжению дипломатии, включая самый высокий уровень, чтобы попытаться разрешить эту ситуацию мирным путем. Но мы так же готовы и объединены как Запад, чтобы предпринять быстрые и мощные шаги, если Россия выберет нападение. Накануне президент Байден получил отчет о подробностях этих мер, если Россия совершит вторжение в ближайшие часы или дни”, — отметил советник президента США Джейк Салливан.

Елисейский дворец после вчерашних телефонных разговоров также сообщил о возможной встрече на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает оптимальной встречу в формате 5-ти постоянных членов Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Британия, Франция и Китай плюс Украина, Германия, Турция.

Российский министр иностранных дел Лавров также прокомментировал такое предложение, но не слишком оптимистично, отметив необходимость подумать о результатах. "Если нам заранее покажут результаты, которых мы можем достичь, то мы подумаем", - сказал он.

Украина официально обратилась за консультациями в государства-члены Совета Безопасности ООН | Новости мира

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