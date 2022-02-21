В случае признания Путиным "ЛДНР" ЕС рассмотрит санкции против России — Боррель

Боррель также от имени Евросоюза призвал главу Кремля не признавать фейковые республики.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Путин признает "ЛДНР", то в таком случае Евросоюз может рассмотреть санкции против РФ.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, пишет "УНИАН".

Боррель также от имени Евросоюза призвал президента Российской Федерации не признавать независимость оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы призываем президента Путина уважать международное право по отношению к Минским договоренностям и ожидаем от него, что он не будет признавать независимость Луганской и Донецкой областей. И мы готовы отреагировать сильным объединенным фронтом в случае, если он решит это сделать", — заявил высокий представитель ЕС .

Напомним, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира о непризнании самопровозглашенных фейковых республик.

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