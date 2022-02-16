Зеленський лідирує у президентському рейтингу: опитування КМІС

Далі у рейтингу - Петро Порошенко.

Якби президентські вибори відбулися у першій половині лютого 2022-го, то чинний президент Володимир Зеленський отримав би найбільше голосів виборців.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Серед тих, визначився з вибором, за Зеленського проголосували 25,1% виборців. Слідом за ним у рейтингу - експрезидент Петро Порошенко. Його підтримали 21,8% опитаних.

Далі рейтинг виглядає так: Юлія Тимошенко - 11,8%, Юрій Бойко - 8,3%, Дмитро Разумков - 7,2%, Євген Мураєв - 6,5%, Ігор Смешко - 6,1%, Володимир Гройсман - 4,8%, Олег Ляшко - 3,9%. Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи зазначають, що порівняно з груднем 2021го лише у випадку Бойка простежується статистично значуще зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу у межах похибки

Слід зауважити, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року на підконтрольній Києву території країни. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Як повідомлялося, згідно з парламентським рейтингом, до Верховної Ради змогли б потрапити п'ять політичних партій. Це "Європейська солідарність", Слуга народу", "Батьківщина", "ОПЗЖ", "Розумна політика". Про це свідчить нове опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова від 28 до 31 січня 2022 року.

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