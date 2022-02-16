Зеленский лидирует в президентском рейтинге: опрос КМИС

Далее в рейтинге – Петр Порошенко.

Если бы президентские выборы состоялись в первой половине февраля 2022-го, то действующий президент Владимир Зеленский получил большинство голосов избирателей.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Среди определившихся с выбором за Зеленского проголосовали 25,1% избирателей. Следом за ним в рейтинге – экс-президент Петр Порошенко. Его поддержали 21,8% опрошенных.

Далее рейтинг выглядит так: Юлия Тимошенко – 11,8%, Юрий Бойко – 8,3%, Дмитрий Разумков – 7,2%, Евгений Мураев – 6,5%, Игорь Смешко – 6,1%, Владимир Гройсман – 4, 8%, Олег Ляшко – 3,9%. Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко наблюдается статистически значимый рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге в пределах ошибки

Следует отметить, что Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года на подконтрольной Киеву территории страны. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Как сообщалось, согласно парламентскому рейтингу, в Верховную Раду смогли бы попасть пять политических партий. Это "Европейская солидарность", Слуга народа", "Родина", "ОПЗЖ", "Разумная политика". Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

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