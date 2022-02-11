У Байдена упал политический рейтинг: что произошло

Большее падение симпатий к Байдену демонстрируют сторонники Демократической партии.

Около шести из десяти американцев негативно оценивают деятельность Джо Байдена в должности президента США.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством SSRS по заказу телеканала CNN, пишет Укринформ.

В декабре деятельность своего президента оценивали негативно в 51% американцев. Нынешний опрос, проведенный с 10 января по 6 февраля, показал снижение этого показателя до 58%. Соответственно, одобряют работу Байдена в должности 41% против 49% в декабре.

Еще большее падение симпатий к Байдену демонстрируют сторонники Демократической партии. Если в декабре его поддерживали 94% демократов, то сейчас этот показатель снизился до 83%. В то же время, действия главы Белого дома одобряют 36% внепартийных избирателей, а также 9% республиканцев.

Снижение рейтинга Байдена за прошлый месяц совпало с масштабным всплеском заражения COVID-штаммом "Омикрон", а также с волной инфляции, связанной с экономическим спадом в результате пандемии. Это также нашло отражение в опросе. В частности, уровень одобрения работы действующей администрации США в экономической сфере снизился на восемь пунктов по сравнению с декабрем, а в деле борьбы с коронавирусом – на 9%.

Организаторы исследования уточнили, что в нем приняли участие 1527 респондентов, опрошенных дистанционно.

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