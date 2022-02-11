У Байдена впав політичний рейтинг: що сталося

У Байдена впав політичний рейтинг: що сталося

Більше падіння симпатій до Байдена демонструють прихильники Демократичної партії.

Майже шість із десяти американців негативно оцінюють діяльність Джо Байдена на посаді президента США.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством SSRS на замовлення телеканалу CNN, - пише Укрінформ.

У грудні діяльність свого президента оцінювали негативно 51% американців. Нинішнє опитування, яке було проведено з 10 січня до 6 лютого, показало зниження цього показника до 58%. Відповідно, схвалюють роботу Байдена на посаді 41% проти 49% у грудні.

Ще більше падіння симпатій до Байдена демонструють прихильники Демократичної партії. Якщо в грудні його підтримували 94% демократів, то зараз цей показник упав до 83%. Водночас дії глави Білого дому схвалюють 36% позапартійних виборців, а також 9% республіканців.

Зниження рейтингу Байдена за минулий місяць збіглося з масштабним сплеском зараження COVID-штамом "Омікрон", а також із хвилею інфляції, пов’язаною з економічним спадом внаслідок пандемії. Це також знайшло відбиття в опитуванні. Зокрема, рівень схвалення роботи чинної адміністрації США в економічній сфері знизився на вісім пунктів у порівнянні з груднем, а у справі боротьби з коронавірусом - на 9%.

Організатори дослідження уточнили, що у ньому взяли участь 1527 респондентів, які були опитані дистанційно.

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