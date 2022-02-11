На Камчатці розбився російський літак: є жертви

За фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту

Пожежники ліквідували спалах на місці падіння легкомоторного літака Ан-2 у Єлизівському районі Камчатки.

Про це повідомляє ГУ МНС Росії по регіону.

"Пожежники ліквідували спалах. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Літак Ан-2 зазнав аварії під час зльоту з необладнаної смуги. Літак, що перевозив вантаж, впав і загорівся за кілометр від села. На його борту були лише два члени екіпажу, обидва вони загинули.

За фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель двох людей.

Основний вид діяльності компанії, якій належав літак – вантажні повітряні перевезення.

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