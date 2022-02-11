На Камчатке разбился российский самолет: есть жертвы

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в Елизовском районе Камчатки.

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

"Пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы. Самолет, перевозивший груз упал и загорелся в километре от села. На его борту были только два члена экипажа, оба они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Основной вид деятельности компании, которой принадлежал самолет - грузовые воздушные перевозки.

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