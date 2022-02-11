На Камчатке разбился российский самолет: есть жертвы

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в Елизовском районе Камчатки.
Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
"Пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2 потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы. Самолет, перевозивший груз упал и загорелся в километре от села. На его борту были только два члена экипажа, оба они погибли.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.
Основной вид деятельности компании, которой принадлежал самолет - грузовые воздушные перевозки.
Читайте также:
- В России упал военный вертолет Ми-8: погиб и ранен
- В США разбился пассажирский самолет: уцелевших не нашли
- В Индии во время тренировочного полета разбился истребитель, пилот погиб