Президент Турции вылечился от коронавируса

Уже в пятницу президент может вернуться к работе в обычном режиме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19.

Об этом информирует агентство "Анадолу".

По информации СМИ, результаты ПЦР-тестов Эрдогана за последние два дня - отрицательные. Уже в пятницу президент может вернуться к работе в обычном режиме.

О том, что он заразился COVID-19, Эрдоган сообщил 5 февраля. Он рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.

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Сам президент Эрдоган также сделал соответствующее заявление в Twitter, отметив, что результаты его анализов в течение последних двух дней были негативными.

"Я хотел бы выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые поддержали нас своими молитвами и замечательными посланиями со всех уголков страны и мира", - написал турецкий лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на то, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заболел коронавирусом.

Напомним, в Украину доставили новую партию приобретенного за средства госбюджета препарата "Ремдесивир", назначаемого для лечения пациентов с COVID-19. Партия в количестве 43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг) в ближайшее время будет распределена между медицинскими учреждениями, в соответствии с потребностями каждого региона.

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