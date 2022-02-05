Эрдоган через несколько дней после визита в Киев заразился коронавирусом

Эрдоган через несколько дней после визита в Киев заразился коронавирусом

Тест на COVID-19 оказался положительным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 февраля, сообщил, что заболел COVID-19. Пока он чувствует себя хорошо.

"Сегодня результат теста на COVID-19, сделанный после легких симптомов, оказался положительным", — написал он в Twitter.

Турецкий лидер отметил, что продолжит работу дистанционно.

Какие соглашения подписали Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Напомним, Эрдоган накануне был с официальным визитом в Украине.

В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским он заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и уже сам приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.

Читайте также: