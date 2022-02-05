Эрдоган через несколько дней после визита в Киев заразился коронавирусом

Тест на COVID-19 оказался положительным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 февраля, сообщил, что заболел COVID-19. Пока он чувствует себя хорошо.
"Сегодня результат теста на COVID-19, сделанный после легких симптомов, оказался положительным", — написал он в Twitter.
Турецкий лидер отметил, что продолжит работу дистанционно.
Напомним, Эрдоган накануне был с официальным визитом в Украине.
В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским он заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и уже сам приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.
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