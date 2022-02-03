Президент Турции прибыл в Украину: первые детали

Перед отъездом в Киев Эрдоган сказал, что на каждой платформе Турция поддерживает Украину — своего стратегического партнера и соседа.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. Турецкого лидера и его жену торжественно, с почетным караулом, встретили в аэропорту. По случаю прибытия в Киев супругам Эрдоганов вручили традиционный праздничный каравай.

Он направляется в Мариинский дворец, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. По состоянию на 13:10 президент Зеленский вместе с супругой Еленой встретили супругов Эрдоганов в Мариинском дворце.

Президенты осмотрели строй почетного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции.

После этого началась встреча глав государств в формате с глазу на глаз. Как сообщает пресс-служба ОП, далее под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана состоится десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Выступая перед отъездом в Украину, Эрдоган сказал: "Мы выражаем на каждой платформе нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, нашего стратегического партнера и соседа. Мы сами как черноморская страна призываем все стороны действовать сдержанно и продолжать диалог, чтобы мир воцарился в регионе".

Он призвал разрешить конфликты между Украиной и Россией исключительно мирными средствами и в соответствии с международным правом.

"Я направляюсь в Киев по приглашению президента Украины Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня", – сказал Эрдоган.

Также он напомнил, что сегодня - 30-летие дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

"Именно поэтому визит имеет для нас особый смысл и значение", — пояснил глава Турции.

Кроме того, он не забыл и о крымских татарах.

"Я уделяю особое значение положению наших родственников, крымских татар, которые являются важной частью наших отношений с Украиной", — сказал Эрдоган.