Президент Туреччини прибув до України: перші деталі

Перед від’їздом до Києва, Ердоган сказав, що на кожній платформі Туреччина підтримує Україну - свого стратегічного партнера та сусіда.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до України з офіційним візитом. Турецького лідера і його дружину урочисто, з почесною вартою, зустріли в аеропорту. З нагоди прибуття до Києва подружжю Ердоганів вручили традиційний святковий коровай.

Він вирушив до Маріїнського палацу, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Станом на 13:10 президент Зеленський разом з дружиною Оленою зустріли подружжя Ердоганів у Маріїнському палаці.

Президенти оглянули стрій почесної варти та представили членів офіційних делегацій України й Туреччини.

Після цього розпочалася зустріч очільників держав у форматі віч-на-віч. Як повідомляє пресслужба ОП, далі під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

Крім того, заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Виступаючи перед від’їздом до України, Ердоган сказав: "Ми висловлюємо на кожній платформі нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, нашого стратегічного партнера та сусіда. Ми самі, як чорноморська країна, закликаємо всі сторони діяти стримано та продовжувати діалог, щоб мир запанував у регіоні".

Він закликав вирішити конфлікти між Україною та Росією виключно мирними засобами та відповідно до міжнародного права.

"Я прямую до Києва на запрошення президента України Зеленського для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня", – сказав Ердоган.

Також він нагадав, що сьогодні — 30-річчя дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною.

"Саме тому візит має для нас особливий сенс і значення", — пояснив очільник Туреччини.

Крім того, він не забув і про кримських татар.

"Я приділяю особливе значення становищу наших родичів, кримських татар, які є важливою частиною наших відносин з Україною", — сказав Ердоган.