Ердоган прилітає до України: що відомо про візит турецього лідера

Україну вже відвідали три європейські прем'єр-міністри.

Сьогодні, 3 лютого, до української столиці прилітає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 лютого.

У Маріїнському палаці турецький лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським. Говоритимуть президенти, звісно ж, про небезпеку російського наступу.

Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми щодо взаєморозуміння з узгоджених питань. Вказується, що угоди будуть спрямовані на оборонну спроможність.

До слова, саме через погрози Кремля за перші три дні тижня в Україні вже побували три європейські прем'єр-міністри. Напередодні в Києві відбулася зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Перед його візитом були очільник польского уряду Матеуш Моравецький та британський прем'єр Борис Джонсон.

До Києва прилетить президент Туреччини

Європейці непохитні в своїй підтримці України. Це підтримка не лише на словах. Зокрема, Польща надасть Україні новітні портативні зенітно-ракетні комплекси. Британія, яка вже надіслала Україні найсучаснішу протитанкову зброю, обіцяє в разі воєнного наступу запровадити найсуворіші санкції проти російських олігархів, а всі вони мають елітну нерухомість у Лондоні. Нідерланди готові відбивати кібератаки росіян на Україну.

Як повідомлялося, США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу, щоб послати сигнал російському президенту Володимиру Путіну про свою солідарність і готовність до рішучої відповіді. Тим часом у Міжнародному валютному фонді оголосили про готовність кредитувати не лише Україну, але й інші європейські країни, що потенційно можуть постраждати від запровадження антиросійський санкцій.

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