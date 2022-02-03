Чоловік, який повалив ханукію у Дніпрі, отримав судовий вирок

Чоловік, який повалив ханукію у Дніпрі, отримав судовий вирок

Підсудний визнав свою провину.

Суд Дніпра ухвалив вирок чоловіку, який повалив ханукальний світильник під час святкування юдейського свята Хануки. Чоловіку присудили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробовувального терміну.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 лютого.

Також читайте На Рівненщині невідомі вандали розгромили надгробки на цвинтарі (фото)

Однак до в'язниці засуджений не піде, бо має рік випробувального терміну. Під час засідань свою провину він визнав і перепросив за заподіяне в єврейської общини.

Величезний світильник повалили у середмісті Дніпра два місяці тому. Усе зафіксували камери спостереження. Світильник з вісьмома свічками до свята Хануки там встановлюють кілька років поспіль.

У Дніпрі засудили молодика, який повалив ханукію два місяці тому

Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми діб під час юдейського свята Ханука.

Читайте також: