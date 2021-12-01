У Дніпрі розшукали молодиків, які повалили Ханукію

У Дніпрі розшукали молодиків, які повалили Ханукію

Хлопцям закидають хуліганство.

У Дніпрі розшукали молодиків, що розбили Ханукію. Їм загрожує відповідальність за хуліганство.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Величезний світильник встановили на центральній площі Дніпра до одного з найголовніших єврейських свят - Хануки.

У понеділок на світанку молодики підійшли до нього, спершу вимкнули лампочки, в потім просто повалили світильник та втекли.

Усе зафіксували камери спостереження.

Підозрюваним, кажуть в поліції, від 18 до 20 років.

Чому розбили релігійний символ - правоохоронці з'ясовують. Закидають хлопцям поки хуліганство.

Ханукію в середмісті Дніпра встановлюють кілька років поспіль. Запалення свічок протягом восьми днів символізує духовну стійкість, перемогу світла над темрявою.

У Дніпрі розшукали молодиків, які розбили ханукію

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі вночі 29 листопада на Європейській площі завалили Ханукію. Декілька людей підійшли до символу єврейського свята, перерізали дроти та перекинули стовп зі світильниками.

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