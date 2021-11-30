У МОЗ назвали дати посилення карантину і перелічили обмеження

Карантин посилюють, оскільки коронавірус не відступає.

В Україні буде посилено карантин для невакцинованих громадян від 6 грудня.

Про це сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

"24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні, які набудуть чинності 6 грудня. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя", - сказав Ляшко.

За його словами, посилення правил торкнеться передусім невакцинованих громадян. Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

За новими правилами, люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтій" зоні не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

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Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівнях не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил - носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1.5 метрів.

Термін дії “жовтого” сертифіката від 6 грудня стає 30 днів.

"Для дотримання карантинних вимог, бізнес має перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним застосунком “Дія”. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним", - пояснив голова МОЗ.

Ляшко наголосив, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо "своєю Дією" зчитати QR-код. Якщо у відвідувачів чи співробітників немає потрібних документів, власнику закладу загрожує про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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