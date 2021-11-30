В Минздраве назвали дату усиления карантина и перечислили ограничения

Карантин усиливают, поскольку коронавирус не отступает.

В Украине будет усилен карантин для невакцинированных граждан c 6 декабря.

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

"24 ноября правительство изменило правила карантина в Украине, которые вступят в силу 6 декабря. Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает. Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19 – 367 тысяч человек в среднем в сутки. И мы должны принимать меры для сохранения жизни граждан, которые до сих пор не пришли в пункт прививки, чтобы защитить собственную жизнь", — сказал Ляшко.

По его словам, ужесточение правил коснется прежде всего невакцинированных граждан. Наибольшее количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности.

По новым правилам, люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в "желтой" зоне не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

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Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровнях не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил — ношение маски и соблюдение физической дистанции 1.5 метра.

Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней.

"Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты в способе считывания QR-кода мобильным приложением "Дія". После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID- сертификат не считается предоставленным и проверенным", — пояснил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что для считывания не нужно дополнительных приложений или средств – достаточно "своей Дією" считать QR-код. Если у посетителей или сотрудников нет нужных документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Новые правила карантина в "желтой" зоне / Министерство здравоохранения Украины

Изменены правила карантина в "красной" зоне / Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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