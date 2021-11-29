Розбили символ свята: у Дніпрі невідомі зруйнували Ханукію та потрапили на камери спостереження (відео)

Розбили символ свята: у Дніпрі невідомі зруйнували Ханукію та потрапили на камери спостереження (відео)

Відносно учасників інциденту відкрили кримінальне провадження.

У Дніпрі невідомі вночі 29 листопада на Європейській площі завалили Ханукію. Декілька людей підійшли до символу єврейського свята, перерізали дроти та перекинули стовп зі світильниками.

Інформацію про це опублікували користувачі соцмереж.

Як стало відомо, подія сталася близько 06:00. Натовп чоловіків підійшов до Ханукії, перерізав на ній дроти і повалив на землю. Після чого хлопці поспішили скоріше втекти з місця злочину.

“Це свято додає світло у кожний будинок. Його затьмарили хуліганськими діями. Була група людей, щонайменше чотирьох. Ми наполягатимемо, будемо у повному контакті з поліцією, з усіма їхніми діями щодо затримання людей, яких ми вважаємо, безумовно, злочинцями, які вчинили такий акт вандалізму”, — повідомив “Інформатору” виконавчий директор об'єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігор Романов.

У свою чергу в поліції за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження. Наразі хуліганів розшукують правоохоронці.

“Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (“Хуліганство”) Кримінального кодексу України. Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб”, — розповіли в Дніпровському відділенні поліції.

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