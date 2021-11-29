50 гривень за 1 тис. доларів: в Україні продають рідкісну святкову банкноту

50 гривень за 1 тис. доларів: в Україні продають рідкісну святкову банкноту

Купюра номіналом 50 гривень присвячена 20-річчю Національного банку України.

У Києві виставили на продаж рідкісну банкноту номіналом 50 гривень. Ціна за купюру склала 1 тис. доларів – це близько 27 тис. гривень.

Відповідне оголошення розмістили на сайті онлайн-аукціону Violity.

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Власник купюри пише, що банкнота 50 гривень випущена у 2011 році. Її головна відмінність — спеціальна голограма, яка свідчить про те, що купюра була випущена до 20-річчя Національного банку України.

Тоді НБУ надрукував і випустив всього 1 тис. таких купюр.

До того ж, саме ця банкнота 50 гривень має особливу серію і номер — НБ 0000010. Крім того, підписана купюра Сергієм Арбузовим, який очолював НБУ з 2010 по 2012 рік.

Власник продає 50 гривень в оригінальному подарунковому конверті. Для колекціонерів така банкнота може бути справжнім скарбом.

Зображення банкноти на сайті аукціону Violity

Нагадаємо, 19 листопада Національний банк України випустив пам’ятні банкноти номіналом 20 і 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Єдиною їх відмінністю буде нанесена на лицьовому боці айдентика до святкування 30-тої річниці Незалежності України.

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