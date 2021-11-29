Знаменитість представила першого персонажа IDOLLS.

Українська співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, оголосила про запуск власної NFT-гри IDOLLS.

Знаменитість представила першого персонажа на конференції The Conference.NFT, яка відбулася у Києві 27 листопада. Також у фіналі своєї презентації зірка відкрила аукціон. Так, героя можна придбати до 16:20 5 грудня. Охочі зможуть придбати капсулу, в якій будуть приховані три персонажі. Кожна IDOLLS – унікальна.

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Купуючи капсулу, покупець не знатимете, які саме персонажі там знаходяться. Розпакувавши її, можна вирішити, чи залишити всіх трьох персонажів і продовжити збирати колекцію, або ж продати будь-яку окрему IDOLL, або, купивши "зоряного пилу" схрестити їх, отримавши потомство - нову унікальну IDOLL, яка буде абсолютно несподіваним набором атрибутів і рис.

MOZGI Entertainment

Презентована на конференції IDOLL DOROFEEVA – це NFT-персонаж, ідол майбутнього, який поєднує різноманітні атрибути, таланти та якості, якийсь "універсальний артист". В ідеї гри та кожного персонажа закладена філософія артистки: зараз недостатньо бути просто медійною персоною чи співачкою – треба розвиватися, бути багатогранною та поєднувати в собі безліч талантів і навичок. Перший персонаж, якого показали на конференції, стане прабатьком усіх наступних.

MOZGI Entertainment

"Мене дуже цікавить тема NFT, і мені хочеться бути однією з перших, хто в неї порине і популяризує серед своєї аудиторії. Для мене NFT – це новий виток у сучасному мистецтві, новий формат, у якому ми творитимемо, генеруватимемо і реалізовуватимемо найнестандартніші ідеї. Мій IDOLL - NFT-персонаж з моїми рисами і стилем (але не моя копія), не фанова лялька, а об'єкт мистецтва. Ми дали волю фантазії та створили унікального, сміливого, яскравого персонажа – ідола майбутнього з багатьма талантами та скілами" – розповіла DOROFEEVA.

MOZGI Entertainment

Це спільний проєкт розробляють MOZGI GROUP та SpaceSeven, новий торговий майданчик для NFT. Вихід NFT-ігри IDOLLS від DOROFEEVA заплановано на весну 2022 року.

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