Знаменитость представила первого персонажа IDOLLS.

Украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, объявила о запуске собственной NFT-игры IDOLLS.

Знаменитость представила первого персонажа на конференции The Conference.NFT, состоявшейся в Киеве 27 ноября. Также в финале презентации звезда открыла аукцион. Так, героя можно приобрести до 16:20 5 декабря. Желающие смогут приобрести капсулу, в которой будут скрыты три персонажа. Каждая IDOLLS – уникальная.

MOZGI Entertainment

Приобретая капсулу, покупатель не будете знать, какие именно персонажи там находятся. Распаковав её, можно решить, оставить ли всех трёх персонажей и продолжить собирать коллекцию, или же продать любую отдельную IDOLL, или, купив “звездной пыли” скрестить их, получив потомство - новую уникальную IDOLL, которая будет обладать абсолютно неожиданным набором атрибутов и черт.

MOZGI Entertainment

Презентованная на конференции IDOLL DOROFEEVA – это NFT-персонаж, идол будущего, который совмещает в себе разнообразные атрибуты, таланты и качества, некий "универсальный артист". В идее игры и каждого персонажа заложена философия артистки: сейчас недостаточно быть просто медийной персоной или певицей – нужно развиваться, быть многогранной и сочетать в себе целое множество талантов и навыков. Первый персонаж, которого показали на конференции, станет прародителем всех последующих.

MOZGI Entertainment

"Меня очень интересует тема NFT, и мне хочется быть одной из первых, кто в неё погрузится и популяризирует среди своей аудитории. Для меня NFT – это новый виток в современном искусстве, новый формат, в котором мы будем творить, генерировать и реализовывать самые нестандартные идеи. Мой IDOLL – NFT-персонаж с моими узнаваемым чертами и стилем (но не моя копия), не фановая кукла, а объект искусства. Мы дали волю фантазии и создали уникального, смелого, яркого персонажа – идола будущего со множеством талантов и скиллов", – рассказала DOROFEEVA.

MOZGI Entertainment

Это совместный проект разрабатывают MOZGI GROUP и SpaceSeven, новая торговая площадка для NFT. Выход NFT-игры IDOLLS от DOROFEEVA намечен на весну 2022 года.

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